Gesundheit : 600 Corona-Fälle in MV - weiterhin elf Tote

Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern ist bis Freitag (16.00 Uhr) um 15 auf 600 gestiegen. Die Zahl der Toten stieg auch diesmal nicht weiter, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Freitag mitteilte. Sie liegt konstant bei elf.

von dpa

10. April 2020, 18:06 Uhr

Landesweit mussten oder müssen 87 Personen in Kliniken behandelt werden. 15 davon liegen auf einer Intensivstation - also so viele wie am Vortag. Schätzungen zufolge gelten 297 als von der Covid-19-Erkrankung genesen.