Unfälle : 62 Jahre alter Mann zehn Tage nach schwerem Sturz gestorben

Zehn Tage nach seinem schweren Sturz von einer Hebebühne ist ein 62 Jahre alte Mann am Dienstag an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizeiinspektion Stralsund nach einer Mitteilung des Krankenhauses am Mittwoch mit.

von dpa

22. April 2020, 18:56 Uhr

Der Mann war am 11. April bei Malerarbeiten an einer Hausfassade in Groß Kordshagen im Landkreis Vorpommern-Rügen abgestürzt und schwer am Kopf verletzt worden. Er hatte seinem 78-jährigen Nachbarn beim Malern an dessen Haus geholfen. Dabei kippte Polizeiangaben zufolge eine für die Arbeiten aufgestellte Hebebühne und der Mann stürzte bis zu fünf Meter in die Tiefe.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Fall dauern noch an. Es müsse unter anderem geprüft werden, ob und inwieweit hier möglicherweise Fremdverschulden vorliegt.