Unfälle : 64-jährige Radfahrerin nach Verkehrsunfall gestorben

von dpa

21. September 2018, 13:02 Uhr

Gut zwei Wochen nach dem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer Radfahrerin in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist die 64-jährige Radfahrerin gestorben. Die Frau sei am Mittwoch ihren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Früheren Angaben zufolge war ein 49-jähriger Mann mit seinem Transporter beim Abbiegen mit der Radfahrerin zusammengestoßen. Die 64-Jährige stürzte und zog sich lebensgefährlichen Kopfverletzungen zu. Sie wurde ins Universitätsklinikum Greifswald geflogen. Über die genauen Ursachen des Unfalls gebe es weiter keine Erkenntnisse, hieß es am Freitag.