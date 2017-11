Unfälle : 64-Jährige stirbt bei Unfall mit Lastwagen auf der A20

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 16:47 Uhr

Eine Autofahrerin aus dem Land Brandenburg ist bei einem Unfall auf der Autobahn 20 bei Jarmen (Kreis Vorpommern-Greifswald) ums Leben gekommen. Die 64-Jährige sei am Montag wahrscheinlich ungebremst auf einen mit Metallteilen beladenen Lastwagen aufgefahren, sagte eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg. Das Auto habe sich am hinteren Teil des Lkw verhakt und sei mitgeschleift worden, bevor der Lasterfahrer bremsen konnte. Die Frau aus der Region Fürstenwalde (Landkreis Oder-Spree) war eingeklemmt und konnte nur tot aus dem Wagen geborgen werden. Die genaue Unfallursache sei unklar, hieß es. Die Autobahn wurde bei Jarmen in Richtung Norden gesperrt.

Mitteilung