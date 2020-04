Verkehr : 65 Millionen Fahrzeuge durchqueren Rostocker Warnowtunnel

Mehr als 65 Millionen Fahrzeuge haben bislang den Rostocker Warnowtunnel durchquert. Die runde Zahl ist am vergangenen Samstag registriert worden. Wegen der Kontaktbeschränkungen ist der Fahrer allerdings nicht wie gewohnt aus dem Verkehr gewunken worden, teilte der Tunnelbetreiber am Montag mit. Dem Jubilar wurde per Telefon die frohe Botschaft übermittelt: Der Tankstellenwart aus Rostock erhielt einen Tankgutschein, ein Rostock-Monopoly-Spiel und das Maskottchen Otter Oscar. Zudem wird ihm per Lieferdienst ein Blumenstrauß zugestellt.

von dpa

06. April 2020, 16:46 Uhr

Der 790 Meter lange und 200 000 Tonnen schwere Tunnel unter der Warnow wurde im September 2003 eröffnet. Eine Fahrt für Pkw und Motorrad kostet noch bis Ende April 3,50 Euro im Bargeldverfahren. Am 1. Mai steigt der Preis pro Durchfahrt auf 4,30 Euro.