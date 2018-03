Musik : 66 Talente spielen für MV bei «Jugend musiziert»

von dpa

19. März 2018, 10:34 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern schickt 66 Kinder und Jugendliche vom 17. bis 24. Mai zum Bundeswettbewerb «Jugend musiziert» nach Lübeck. Der Musiknachwuchs qualifizierte sich beim Landeswettbewerb am vergangenen Wochenende in Neubrandenburg für das Bundesfinale, wie der Landesmusikrat am Montag in Schwerin mitteilte. Rund 200 Mädchen und Jungen hatten sich demnach in 161 Wertungen den Jurys gestellt. Spielorte waren etwa die Konzertkirche und das Haus der Kultur und Bildung. Jährlich wechselt die Ausschreibung für die Instrumente und Ensembles, die teilnehmen können. Diesmal zählten dazu Blasinstrumente, Zupfinstrumente und Orgel in Solo-Wertungen sowie Klavier vierhändig, Klavier und Streichinstrument, Klavier und Gesang, Besondere Ensemble und Schlagzeug-Ensemble.