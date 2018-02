Kriminalität : 69-Jährige von jungem Mann angegriffen und schwer verletzt

Ein 22 Jahre alter Betrunkener hat in Rostock eine 69 Jahre alte Frau angegriffen und diese schwer verletzt. Der Mann habe am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Evershagen randaliert, wodurch mehrere Hausbewohner auf ihn aufmerksam wurden, teilte die Polizei am Samstag mit. Als die 69-Jährige daraufhin in den Hausflur trat, schlug ihr der Täter unvermittelt mit einem Gegenstand auf den Kopf. Danach ergriff er zu Fuß die Flucht. Rettungskräfte brachten das Opfer zur Behandlung in ein Krankenhaus.

von dpa

10. Februar 2018, 09:30 Uhr

Der 22-Jährige konnte wenig später in seiner Wohnung unweit des Einsatzortes gestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1.01 Promille. Außerdem fanden die Beamten bei der Wohnungsdurchsuchung eine Schreckschusspistole.