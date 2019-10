Unfälle : 69 Jahre alter Autofahrer stirbt nach Kollision mit Baum

von dpa

31. Oktober 2019, 11:21 Uhr

Ein 69-Jähriger ist am Donnerstagmorgen bei Kühlungsborn im Landkreis Rostock bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war in seinem Auto auf der Landstraße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch am Ort starb. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Landstraße zwischen Bastorf und Kühlungsborn wurde vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.