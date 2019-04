Buntes : 698 unterschiedliche Teelichter verhelfen zu Weltrekord

Teelichter mit 698 unterschiedlichen Motiven hat der Schweriner Bernd Goeritz in den zurückliegenden 13 Jahren zusammengetragen. Dies hat ihn nun nach Angaben des Rekord-Instituts für Deutschland zum Weltrekordler gemacht. Der 69-Jährige erhielt am Mittwochabend von dem in Hamburg ansässigen Institut die offizielle Urkunde dafür überreicht. Allein 95 Teelichter mit Ostermotiven schmückten die Vitrinen in seinem Zuhause, sagte Goeritz der Deutschen Presse-Agentur. In zahlreichen Kartons lagerten zudem noch etwa 1500 Exemplare. Zum Anzünden seien ihm die Kerzen zu schade.

von dpa

18. April 2019, 11:16 Uhr

Das Rekord-Institut für Deutschland sammelt und prüft nach eigenen Angaben seit 2013 Höchstleistungen aus dem deutschsprachigen Raum und ehrt Spitzenresultate als Weltrekorde.