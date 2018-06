Unfälle : 70-Jährige aus Wismar übersieht Schulbus und baut Unfall

von dpa

21. Juni 2018, 16:39 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Schulbus sind am Donnerstag in Haselünne im Emsland neun Grundschulkinder leicht verletzt worden. Insgesamt waren 50 Kinder in dem Bus. Wie die Polizei mitteilte, übersah eine 70-Jährige aus Wismar beim Linksabbiegen den Schulbus. Die Frau und ihr 72 Jahre alter Beifahrer wurden ebenfalls verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Schwere ihrer Verletzungen war zunächst nicht bekannt. Wegen des Unfalls wurde der Verkehr auf der B402 erheblich behindert.