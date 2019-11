Unfälle : 70-Jähriger steuert Auto gegen Bäume: Schwer verletzt

von dpa

01. November 2019, 12:43 Uhr

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 103 bei Plau am See (Ludwigslust-Parchim) ist ein 70 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Senior am Donnerstag aus ungeklärter Ursache mit dem Wagen nach links von der Straße abgekommen. Das Auto prallte gegen zwei Bäume und der Fahrer wurde eingeklemmt. Kameraden der Feuerwehr schnitten den Schwerverletzten aus der Region Plau, der allein fuhr, aus dem Wrack heraus. Am Auto entstand Totalschaden, die B103 von Meyenburg nach Güstrow war eineinhalb Stunden gesperrt.