Feste : 700 000 Besucher bei Warnemünder Woche

von dpa

15. Juli 2018, 15:12 Uhr

Segler, Tänzer, Shanty-Chöre und viel Wind: Die 81. Warnemünder Woche hat nach Angaben der Veranstalter erneut rund 700 000 Besucher angelockt. Das Wetter sei während des Segel-Ereignisses trotz eines Regentages und mitunter schwieriger Windverhältnisse gut gewesen, sagte Sprecher Marcus Schlichting am Sonntag, dem letzten Tag der Warnemünder Woche. An zwei Tagen sei zu viel Wind zum Segeln gewesen und an einem zu wenig. Es sei aber gelungen, alle Wettbewerbe nachzuholen. Neben den sportlichen Wettbewerben bot die Warnemünder Woche viel Unterhaltung an Land, etwa den traditionellen Umzug «Nieger Ümgang» zur Eröffnung am Samstag vergangener Woche, ein Shantychor-Treffen und ein Trachtengruppentreffen. Mehr als 1800 Segler hatten sich für die 81. Warnemünder Woche angemeldet.