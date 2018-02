Naturschutz : 700 000 Besucher durch «Nationale Naturlandschaften» geführt

Die drei Nationalparke, drei Biosphärenservate und sieben Naturparke in Mecklenburg-Vorpommern haben sich im vergangenen Jahr erneut als Besuchermagneten erwiesen. Fast 700 000 Gäste seien 2017 in Infozentren, bei Führungen oder Veranstaltungen der «Nationalen Naturlandschaften» betreut worden, teilte Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. Die Gesamtzahl der Besucher liege noch erheblich höher.

von dpa

27. Februar 2018, 18:05 Uhr

Die unter dem Begriff «Nationale Naturlandschaften» zusammengefassten Nationalparke, Biosphärenreservate und Naturparke in MV umfassen den Angaben zufolge rund 545 700 Hektar Fläche. Zusammen mit den Naturschutz- und den Landschaftsschutzgebieten komme der Nordosten sogar auf fast eine Million Hektar Schutzgebietsfläche - knapp ein Drittel der gesamten Landesfläche.

Die «Nationalen Naturlandschaften» seien auch ein wichtiger Tourismus-Faktor. «Eine Studie der Universität Würzburg für unsere drei Nationalparke stellt fest, dass deren jährlich über 5,8 Millionen Besucher einen Umsatz von 357,7 Millionen Euro generieren», sagte Backhaus. Davon verblieben 185,6 Millionen Euro als direkte Einkommenseffekte in den Nationalparkregionen. Das entspreche 1630 Euro je Hektar Nationalparkfläche.