Hochschulen : 7003 Studenten bestanden Abschlussprüfung an MV-Hochschulen

von dpa

23. August 2018, 13:04 Uhr

An Mecklenburg-Vorpommerns Hochschulen haben im vergangenen Jahr 7003 Studenten ihre Abschlussprüfungen abgelegt. Das waren 2,5 Prozent mehr als im Jahr davor, wie aus Daten des Statischen Bundesamtes in Wiesbaden und des Statistischen Landesamtes in Schwerin hervorgeht. Bei Lehramtsstudenten stieg die Absolventenzahl von 476 auf 533 - angesichts des Lehrernachwuchs-Mangels ein positives Signal. Die Zahl der Promotionen ging von 543 auf 463 zurück. Bundesweit schafften rund 502 000 Studenten ihre Abschlussprüfungen - ein Plus von zwei Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Die Zahl der Promotionen sank um drei Prozent auf 28 400.