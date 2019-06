Unfälle : 72-Jährige von eigenem Auto überrollt und schwer verletzt

Eine 72 Jahre alte Frau ist in Röbel (Mecklenburgische Seenplatte) von ihrem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte, setzte sich der abgestellte Wagen am Donnerstag auf einer abschüssigen Grundstückseinfahrt in Bewegung und erfasste die Frau, die ein paar Meter mitgeschleift wurde und unter das Fahrzeug geriet.

von dpa

20. Juni 2019, 12:57 Uhr

Durch die Hilferufe des Ehemannes seien fünf Bauarbeiter, die in der Nähe waren, auf das Unglück aufmerksam geworden und zu Hilfe geeilt, wie die Sprecherin sagte. Den Helfern sei es gelungen, das Auto leicht anzuheben und mit mehreren Europaletten abzustützen. Die Feuerwehr holte die schwer verletzte Frau unter dem Auto hervor. Sie wurde per Hubschrauber dann in eine Klinik geflogen.