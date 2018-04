Gesundheit : 725 000 Euro für Selbsthilfe in MV

Die 380 Patienten-Selbsthilfegruppen in Mecklenburg-Vorpommern bekommen von den gesetzlichen Krankenkassen in diesem Jahr 241 000 Euro. In Selbsthilfegruppen schließen sich Betroffene und ihre Angehörigen zusammen, um durch gegenseitige Hilfe die Folgen chronischer Erkrankungen zu meistern, wie die Kassen am Montag gemeinsam mitteilten.

von dpa

23. April 2018, 12:50 Uhr

Weitere 177 000 Euro gingen an die 21 Landesorganisationen der Selbsthilfe. Diese sollen die Selbsthilfegruppen beraten und vernetzen sowie Schulungen, Seminare und Konferenzen organisieren.

Die acht Selbsthilfekontaktstellen in Mecklenburg-Vorpommern wiederum erhielten 307 000 Euro. Sie unterstützen die Selbsthilfegruppen in den Regionen bei der Gründung und der täglichen Arbeit, vermitteln Betroffene und bieten ebenfalls Schulungen an. Darüber hinaus fördern die Kassen neue und innovative Selbsthilfeprojekte, wie es hieß.