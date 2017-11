Unfälle : 75-Jährige nimmt Transporter die Vorfahrt: Schwer verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

von dpa

erstellt am 15.Nov.2017 | 17:50 Uhr

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 194 nahe Varchentin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist eine Rentnerin schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher erklärte, hatte die 75-jährige Autofahrerin am Mittwoch an einer Kreuzung die Vorfahrt eines Kleintransporters missachtet. Der Transporter stieß gegen die linke Seite des Fahrzeugs der Seniorin, das auf einen Acker geschleudert wurde. Die Frau wurde eingeklemmt, befreit und kam in eine Klinik. Der 31 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde ebenfalls verletzt. Der Sachschaden sei auf rund 20 000 Euro geschätzt worden.

