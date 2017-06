Notfälle : 75-Jähriger stirbt bei Unfall mit Regionalbahn in Rostock

Ein 75-jähriger Mann ist an einem Bahnübergang in Rostock von einer Regionalbahn erfasst worden und gestorben. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Der Rentner war am Donnerstagabend bei geschlossenen Schranken über die Gleise gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Der Zugführer leitete eine Notbremsung ein, doch die Bahn kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen. Die elf Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Die Bahnstrecke war zwischen dem Rostocker Hauptbahnhof und der Haltestelle Bad Doberan voll gesperrt. Zugverbindungen fielen aus oder hatten bis zu drei Stunden Verspätung.

Polizeimitteilung

von dpa

erstellt am 16.Jun.2017 | 06:17 Uhr