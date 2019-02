Unfälle : 78-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

von dpa

05. Februar 2019, 14:52 Uhr

Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist bei Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei Stralsund war der Mann in seinem Pkw am Montag auf der Landesstraße 192 unterwegs, als ihm ein 64 Jahre alte Fahrer an einer Kreuzung vermutlich die Vorfahrt nahm. Daraufhin sei der Ältere von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 78-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrer des anderen Pkws blieb unverletzt.