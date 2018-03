Unfälle : 79 Jahre alte Radfahrerin von Auto erfasst: schwer verletzt

von dpa

04. März 2018, 15:51 Uhr

Eine 79 Jahre alte Radfahrerin ist am Sonntag in Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die Frau hatte an einer ausgeschalteten Ampel die Straße überqueren wollen, als der Wagen sie erfasste, wie die Polizei mitteilte. Sie fiel vom Rad und verletzte sich am Kopf. Die 54 Jahre alte Autofahrerin erlitt einen Schock. Beide Frauen wurden in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.