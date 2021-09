Gesundheit : 79 neue Infektionen in MV: Neue Ampel-Regelung in Kraft

Die Ausbreitung des Coronavirus scheint sich in Mecklenburg-Vorpommern zu verlangsamen.

Rostock | Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock landesweit 79 neue Corona-Infektionen. Das waren 15 weniger als am Vortag und 35 weniger als Donnerstag der Vorwoche. In der am Donnerstag erstmals nach den neuen Kriterien veröffentlichten Corona-Ampel-Karte des Landes erscheint wegen der dort hohen Zahl an Neuinfek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.