Kriminalität : 82-Jährige gewinnt gegen Handtaschenräuber

Eine 82 Jahre alte Frau hat sich in Neubrandenburg erfolgreich gegen einen Handtaschenräuber gewehrt. Der Mann wurde kurz danach festgenommen. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte, ereignete sich der Überfall am Vormittag auf einem Gehweg in der Südstadt. Die 82-Jährige war aus einem Bus gestiegen und trug die Handtasche über der Schulter. Der ihr entgegenkommende Tatverdächtige riss so stark daran, dass die Seniorin hinfiel und sich verletzte. Sie Tasche konnte sie aber festhalten.

von dpa

05. August 2020, 14:03 Uhr