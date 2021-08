Kriminalität : 83-Jährige um mehr als 30.000 Euro betrogen

Eine Rentnerin aus der Region Ueckermünde (Vorpommern-Greifswald) hat mehr als 30.000 Euro an Trickbetrüger verloren.

Ueckermünde | Wie Polizeisprecherin Claudia Tupeit am Donnerstag in Neubrandenburg erklärte, fiel die 83-Jährige auf den sogenannten Buchclub-Trick herein. „Dieser ist zwar nicht neu, wird der Polizei aber bei weitem nicht so oft gemeldet wie klassische Enkeltricks oder falsche Polizisten“, sagte Tupeit. Solche Buch-Maschen seien vor allem in den 1990er Jahren noch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.