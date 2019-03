Unfälle : 86-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall mit Lastwagen

von dpa

08. März 2019, 17:33 Uhr

Ein 86 Jahre alter Radfahrer ist am Freitag zwei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lastwagen im Krankenhaus verstorben. Der Fahrradfahrer war am Mittwoch in Rostock mit dem Lastwagen eines 59-Jährigen zusammengestoßen und vom Fahrrad gestürzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 86-Jährige hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten. Der Lastwagenfahrer war den Angaben zufolge unverletzt geblieben. Die Unfallursache war zunächst unklar.