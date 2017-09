Eine Radfahrerin aus Wesenberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist wenige Tage nach einem Unfall mit einem Lastwagen gestorben. Die 87-Jährige erlag am Donnerstag in einer Klinik ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei am Freitag in Neubrandenburg mitteilte. Der Lkw-Fahrer hatte die Frau am Montagabend beim Abbiegen in Wesenberg vermutlich übersehen.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 15:23 Uhr