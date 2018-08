Unfälle : 89-Jähriger verursacht Unfall mit einem Verletzten

von dpa

29. August 2018, 08:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Plennin im Landkreis Vorpommern-Rügen hat ein 89 Jahre alter Mann einen Unfall verursacht und dabei einen Menschen verletzt. Der Senior habe beim Abbiegen ein anderes Auto übersehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Bei dem Unfall rutschte das andere Auto in einen Straßengraben. Der 55 Jahre alte Fahrer des Wagens verletzte sich und musste am Dienstag mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.