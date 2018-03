Geschichte : 9. Tag der Archive: Bewegte Geschichte im Landesfilmarchiv

Archive bundesweit haben am Wochenende interessierten Besuchern ihre Türen geöffnet. Auch in Mecklenburg-Vorpommern hatten mehrere Einrichtungen zum 9. Tag der Archive Führungen und Veranstaltungen vorbereitet, darunter das Landesfilmarchiv in Wismar, das Stadtarchiv Güstrow, das Kreisarchiv Nordwestmecklenburg, das Stadtarchiv Greifswald, das Stasi-Unterlagen-Archiv Rostock und das Neubrandenburger Stadtarchiv, dessen Magazine als die modernsten ihrer Art in Mecklenburg-Vorpommern gelten.

von dpa

03. März 2018, 13:33 Uhr

Im Landesfilmarchiv holte Archivar Karl-Heinz Steinbruch passend zum Motto des 9. Tags der Archive «Demokratie und Bürgerrechte» am Samstag drei Streifen zur deutschen und nordostdeutschen Geschichte aus den Magazinen. Einer davon aus dem Jahr 1992 dokumentiert die Arbeit des ersten Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Zu sehen sind darin auch Aufnahmen vom Tag der Deutschen Einheit im selben Jahr in Schwerin.

Die Sicherung der bewegten Bilder für die Nachwelt ist nach Steinbruchs Worten eine Herausforderung. «Das Filmmaterial altert.» Chemische Prozesse liefen ab. «Es ist dem Untergang geweiht.» Bänder aus den 1990er Jahren alterten dabei schneller als älteres Filmmaterial. Bei VHS-Kassetten etwa erstrecke sich die verbleibende Zeit noch auf etwa zehn Jahre. Das Archiv arbeite an der Digitalisierung, doch die Zeit dränge. Die ältesten Filme im Landesfilmarchiv stammen aus den 1920er Jahren.