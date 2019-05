Kriminalität : 90-Jährige Opfer von Enkeltrick: Rund 11 000 Euro Schaden

von dpa

01. Mai 2019, 15:41 Uhr

Eine 90-jährige Frau ist in Wolgast (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Opfer des sogenannten Enkeltricks geworden und hat dadurch rund 11 000 Euro verloren. Die Rentnerin sei am Dienstag von einem Mann angerufen worden, der sich als ihr Enkel ausgegeben und eine finanzielle Notlage vorgetäuscht habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die hilfsbereite 90-Jährige sei daraufhin in einem von den Tätern organisierten Taxi zu ihrer Bank gefahren, habe ihre Ersparnisse abgehoben und diese dann am Abend einem Komplizen des Anrufers übergeben. Dieser sei anschließend verschwunden. «Leider konnte sie diesen nicht genauer beschreiben», erklärte die Polizei.