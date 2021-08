Brände : 93-Jährige schwer verletzt: Verdacht der Brandstiftung

In einem Mehrfamilienhaus in Barth bricht ein Feuer aus. Die brennende Wohnung ist leer, doch die Bewohnerin der Wohnung darüber erleidet eine schwere Rauchvergiftung. Ein Gutachter vermutet Brandstiftung.

Barth | Nach einem Brand mit einer Schwerverletzten in einem Mehrfamilienhaus in Barth (Vorpommern-Rügen) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Das Feuer war am Sonntagabend in einer eigentlich leerstehenden Wohnung ausgebrochen, wie eine Polizeisprecherin am Montag in Stralsund sagte. Eine darüber wohnende 93 Jahre alte Frau e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.