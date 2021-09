Gesundheit : 94 neue Corona-Infektionen in MV: Inzidenz sinkt auf 36,2

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist am Mittwoch in Mecklenburg-Vorpommern von 37,8 auf 36,2 gesunken.

Rostock | Vor einer Woche lag hatte sie bei 38,4 gelegen. Am Mittwoch meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock 94 nachgewiesene Neuinfektionen nach 159 am Dienstag und 130 vor einer Woche. Die Corona-Warnampel steht laut Lagus weiter für den Großteil des Landes auf Grün. Lediglich der Landkreis Nordwestmecklenburg und der Landkrei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.