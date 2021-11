Verkehr : A20 bei Tribsees wieder vierspurig befahrbar

Autofahrer können die Autobahn 20 bei Tribsees seit Montagnachmittag nach langer Zeit wieder auf vier Spuren befahren.

Tribsees | Am Nachmittag seien die Fahrbahnen freigegeben worden, bestätigte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Grimmen. Die vier verengten Spuren - zwei je Fahrtrichtung - verlaufen über den schon fertiggestellten Brückenneubau, der eigentlich für die Fahrtrichtung Rostock vorgesehen ist. Zuvor war der Autobahnabschnitt für mehrere Stunden in Richtung Stettin ...

