Migration : Abschiebehaftanstalt in Glückstadt vor dem Betriebsbeginn

Mit etlichen Monaten Verspätung nimmt die Abschiebehaftanstalt in Glückstadt (Kreis Steinburg) ihren Betrieb auf.

Glückstadt | Bei zunächst noch eingeschränkter Kapazität sollen die ersten Bewohner ab 16. August kommen, kündigte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) bei einer Besichtigung am Donnerstag an. In Glückstadt sollen bestimmte ausreisepflichtige Menschen aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern auf ihre Abschiebung war...

