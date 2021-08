Wahlen : AfD startet Bundestagswahlkampf in Schwerin

Die AfD startet heute (16.00 Uhr) in Schwerin offiziell ihren Bundestagswahlkampf und wirbt dabei zugleich um Stimmen für die parallel am 26. September stattfindende Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.

Schwerin | Zu der Kundgebung vor dem Schweriner Schloss werden die beiden Spitzenkandidaten der Bundespartei, Alice Weidel und Tino Chrupalla, erwartet. Weidel hatte bereits am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin scharfe Angriffe gegen die Bundesregierung gerichtet und ihr vorgeworfen, sich etwa in der Migrationspolitik über geltendes Recht hinwegzusetzen...

