Unfälle : Am Steuer eingeschlafen: Auto schleift Mopedfahrer mit

Ein 31 Jahre alter Autofahrer ist am Montagnachmittag in Schwerin ungebremst in ein Moped gefahren, wodurch der 67-jährige Mopedfahrer schwere Verletzungen erlitten hat.

Krebsförden | Ersten Erkenntnissen zufolge schlief der 31-Jährige am Steuer seines Wagens ein, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte gegen das Zweirad und schleifte Moped und Fahrer rund 45 Meter mit. Der 67-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Autofahrer am Wochenende Betäubungs...

