Polizei : Anja Hamann wird erste Polizeipräsidentin in MV

Das Ausscheiden von Peter Mainka als Rostocker Polizeipräsident stand seit längerem fest. Mit der Nachfolge gibt es nun eine Premiere im Nordosten

Dummerstorf | Die Direktorin der Landeswasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern, Anja Hamann, wird neue Präsidentin im Polizeipräsidium Rostock. Sie folgt von Jahresbeginn an auf Peter Mainka, der am Montag im Polizeipräsidium in Waldeck bei Rostock von Innenminister Christian Pegel (SPD) verabschiedet wurde. Mainka hatte den Posten seit November 2018 inne und wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.