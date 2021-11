Parteien : Anne Shepley zu rot-roten Gesprächen: „Realitätsfern“

Die Landtagsabgeordnete und ehemalige Spitzenkandidatin der Grünen im Nordosten Anne Shepley hat die bisher bekannten Details aus den rot-roten Koalitionsverhandlungen als realitätsfern und unzureichend bezeichnet.

Wismar | Zwar sei es gut, dass die Gespräche schnell vorankommen, doch aus Sicht von Shepley bedeutet das: „Den Linken scheint es vollkommen egal zu sein, was inhaltlich hinten rauskommt“, Hauptsache mitregieren sei die Devise, sagte die Politikerin bei ihrer Rede auf dem Landesparteitag der Grünen am Samstag in der Markt- und Eventhalle Wismar. Die Abgeord...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.