Gesundheit : Ansturm auf wieder freigeschaltete Impf-Hotline

Die seit Montag wieder freigeschaltete Impf-Hotline des Landes für Termine für Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen gegen das Coronavirus hat gleich am ersten Tag einen Ansturm erlebt.

Schwerin | Mancher Anrufer sei erst nach zehn Minuten durchgekommen, berichtete ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin. Er appellierte an jüngere Menschen, mit einem Anruf noch etwas abzuwarten. Gerade hätten die rund 150 000 über 70-Jährigen im Land einen Brief mit der Empfehlung zur Auffrischimpfung bekommen. Sie sollten dann möglichst auch rasch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.