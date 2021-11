Verkehr : Autofahrer mit mehr als 130 km/h in Stadt erwischt

Die Polizei hat bei Schwerpunktkontrollen zum Thema Raserei einen 22-jährigen Verkehrssünder in Grimmen (Vorpommern-Rügen) mit 131 Stundenkilometern ertappt.

Grimmen | Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, waren an der Stelle eigentlich nur 50 Kilometer pro Stunde erlaubt. Dabei war der Mann am Samstag so schnell, dass er auch nicht die Stoppsignale der Beamten beachtete und davonfuhr. Zeugen sahen den Wagen und gaben der Polizei Hinweise, so dass der 22-Jährige kurz danach in der Wohnung einer Freundin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.