Auto : Autozulieferer testet Lieferung per Bahn

Der Autozulieferer Webasto will Standheizungen künftig umweltfreundlicher herstellen - und testet dafür Bahntransport von und nach Neubrandenburg.

Neubrandenburg | Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, sind an dem Projekt das Werk und zwei besonders wichtige Lieferanten aus Süddeutschland und Tschechien beteiligt. Die Neubrandenburger Firma mit rund 800 Beschäftigten ist die einzige Standheizungsproduktion der Webasto-Gruppe in Europa und hat direkte Bahnanbindung. Bis Mitte Dezember laufe ein Praxistest. ...

