Bahn : Bahnstreik wird fortgesetzt: Ersatzfahrplan weiter stabil

Auch am Freitag müssen sich Zugreisende in Mecklenburg-Vorpommern wegen des Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) auf Einschränkungen einstellen.

Schwerin | Auch am zweiten Streiktag sei der Verkehr stabil angelaufen, teilte die Bahn am Freitagmorgen mit. „Wir liegen mit unserem Ersatzfahrplan komplett im Soll“, sagte ein Sprecher. So wird auf der Linie RE 1 zwischen Rostock, Schwerin und Hamburg Ersatzverkehr mit Zügen oder Bussen angeboten, ebenso auf den Linien RE 3, 4 und 5. In einigen Fällen werde...

