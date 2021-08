Bau : Bauarbeiter aus Ostdeutschland protestieren in Ferropolis

Bau-Beschäftigte aus ganz Ostdeutschland wollen am Samstag in der Baggerstadt Ferropolis für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen protestieren.

Gräfenhainichen | Auf dem Areal bei Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt (Landkreis Wittenberg) würden mehrere Hundert Menschen erwartet, teilte die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) am Mittwoch mit. Grund der Aktion sind die aktuellen Tarifverhandlungen für die bundesweit rund 890.000 Beschäftigten am Bau, erklärte die Gewerkschaft. Bislang hätten die ...

