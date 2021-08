Agrar : Bauern freuen sich über gute Rapsernte

Mecklenburg-Vorpommerns Landwirte kommen bei der Ernte in diesem Jahr gut voran.

Neubrandenburg | Wie der Präsident des Landesbauernverbandes Detlef Kurreck am Mittwoch sagte, ist der Raps - die zweitwichtigste Frucht - inzwischen zu 75 Prozent abgeerntet. „Mit im Schnitt 34 Dezitonnen pro Hektar ist der Ertrag gut“, sagte Kurreck am Rande eines Agrarbetriebsbesuchs in Groß Wüstenfelde bei Teterow (Landkreis Rostock) der Deutschen Presse-Agentur. ...

