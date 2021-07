Unfälle : Berliner Auto verunglückt auf Wiese: 20-Jährige stirbt

Ein Autofahrer aus Berlin überschlägt sich mit seinem Wagen auf einer Wiese bei Parchim. Eine 20-Jährige stirbt, vier Insassen werden teils schwer verletzt. Nun laufen Ermittlungen gegen den Fahrer.

Granzin | Nach einem schweren Unfall mit einer Toten und vier Verletzten in Westmecklenburg ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den Fahrer des Wagens. Der 22-Jährige aus Berlin war mit seinem Kleinwagen und vier Mitfahrern am Samstagabend auf einer Wiese in Granzin bei Parchim verunglückt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.