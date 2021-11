Schiffbau : Betriebsräte der Meyer-Werftstandorte verstärken Kooperation

Betriebsräte, Vertrauensleute und Gewerkschafter auf den Meyer-Werften in Deutschland und Finnland wollen stärker zusammenarbeiten.

Papenburg | Neben einem jährlichen Treffen an einem der drei Standorte in Papenburg, Rostock oder Turku (Finnland) werde es künftig einen regelmäßigen Austausch der Arbeitnehmervertreter in Videokonferenzen geben, teilte die Gewerkschaft IG Metall am Montag nach einem mehrtägigen Gastbesuch von Vertretern der finnischen Gewerkschaften Industrial und Pro in Papenb...

