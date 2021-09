Kriminalität : Betrunkene Autofahrerin überfährt Frau

Eine betrunkene Autofahrerin ist in der Nähe von Rostock in eine Menschengruppe gefahren, hat eine Fußgängerin überfahren und dabei schwer verletzt.

Rerik | Die 53-jährige Fahrerin wurde aber nicht festgenommen, weil es keine Anzeichen für eine mutwillige Tat gab, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen sagte. Passanten konnten die Frau nach ihrer gefährlichen Fahrt schließlich stoppen. Am Mittwochabend war die Frau mit ihrem Auto in der Stadt Rerik erst gegen einen geparkten Wagen geprallt und fuhr dann ...

