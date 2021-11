Fußball : Bewährungsprobe in Rostock: Aue will Trend fortsetzen

Der FC Erzgebirge Aue will seinen Aufwärtstrend in der 2.

Aue-Bad Schlema | Fußball-Bundesliga fortsetzen. Nach zwei Siegen und einem Remis in den vergangenen drei Partien vor der Länderspielpause peilt die Mannschaft von Teamchef Marc Hensel am Samstag im Ostderby bei Hansa Rostock (13.30 Uhr/Sky) den ersten Auswärtssieg der Saison an. „Wir können uns weiter hocharbeiten, das ist eine Riesenchance für uns“, sagte der 35-Jähr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.