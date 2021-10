Regierung : Bildung im Mittelpunkt der künftigen rot-roten Koalition

Die zukünftige rot-rote Koalition in Mecklenburg-Vorpommern wird ihren Schwerpunkt auf die Zukunft der Kinder setzen.

Schwerin | „Dafür steht der gebührenfreie Bildungsweg von Anfang an, von Krippe über Kindergarten und Schule bis hin zur Ausbildung und Studium“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Samstag in Schwerin nach dem Ende der sechsten Verhandlungsrunde zwischen SPD und den Linken. Simone Oldenburg von den Linken bekräftigte, dass im Rahmen des Progr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.