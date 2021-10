Sport : Bis zu 21.750 Zuschauer bei Hansa-Spiel erlaubt

Das Kabinett von Mecklenburg-Vorpommern hat die Zuschauerregeln für Kultur- und Sportveranstaltungen im Außenbereich gelockert.

Schwerin | Ab Freitag dürfen die Veranstalter demnach 75 Prozent der verfügbaren Plätze auslasten. Das gelte auch für Fußballspiele der 2. Bundesliga, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag. Dies sei einvernehmlich so beschlossen worden. Die Regelung greift bereits beim Spiel von Hansa Rostock gegen den SV Sandhausen. Zu der Partie am 17. Okt...

