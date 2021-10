Brände : Brand in Doppelhaus: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

In einer Doppelhaushälfte in Plau am See (Landkreis Ludwigslust) ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen.

Karow | Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe die Haushälfte im Ortsteil Karow bereits vollständig in Flammen gestanden, berichtete die Polizei. Die Einsatzkräfte hätten nicht mehr verhindern können, dass das Feuer auf die andere Doppelhaushälfte übergriff. Die Bewohner konnten sich laut Polizei zuvor in Sicherheit bringen und wurden vor Ort vom Rettungsdiens...

