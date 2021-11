Brände : Brand in Garage in Lübow war Unfall: Leiche identifiziert

Knapp eine Woche nach dem tödlichen Brand in einer großen Garage in Lübow (Nordwestmecklenburg) ist die Brandursache und die Identität des Toten geklärt.

Dorf Mecklenburg | Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Wismar sagte, hat der Eigentümer bei Fahrzeug-Instandsetzungsarbeiten einen Unfall mit Brandfolgen verursacht. Das hätten Untersuchungen eines Sachverständigen ergeben. Das Feuer war laut Polizei am Dienstagmorgen in einem Teil der Garage mit mehreren Unterstellplätzen ausgebrochen. Die Flammen erfassten alle...

